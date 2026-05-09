Cubanos residentes en Dominica condenan medidas de EE.UU. contra Cuba

La Asociación José Martí de Cubanos Residentes en la Mancomunidad de Dominica condenó enérgicamente las nuevas medidas coercitivas y las amenazas de intervención militar anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, al considerar que estas acciones constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y de la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En un comunicado difundido hoy, los residentes cubanos en Dominica señalan que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, unido al asedio sistemático contra el país, ha generado una crisis sin precedentes en la vida cotidiana del pueblo cubano.

El bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos ha agudizado la crisis energética, ha paralizado sectores esenciales de la economía, limitando el transporte, la producción y el funcionamiento de hospitales, donde miles de pacientes esperan operaciones quirúrgicas, radioterapias y tratamientos vitales como la hemodiálisis.

La organización denuncia que el asedio económico y financiero busca estrangular la capacidad de Cuba para comerciar, acceder a inversiones y garantizar el suministro de alimentos y medicinas, constituyendo un acto de guerra económica que pretende rendir por hambre y necesidad a un pueblo digno y soberano.

A ello se suma la amenaza militar directa, con declaraciones que anuncian la posibilidad de intervención inmediata y el despliegue de fuerzas navales cerca de las costas cubanas, acciones que no solo ponen en riesgo la paz regional sino que amenazan con provocar una confrontación de consecuencias incalculables.

La Asociación José Martí reafirma su compromiso con la defensa de la Patria y con la resistencia digna del pueblo cubano, y se suma al llamado internacional para exigir el cese inmediato de esta política criminal y para defender el derecho de Cuba a vivir en paz, con independencia y soberanía.

«Cuba es una nación soberana que no representa amenaza alguna para la seguridad de ningún país. Al contrario, ha sido ejemplo de solidaridad y cooperación con los pueblos del mundo», subraya el texto.

«La Patria se defiende. ¡Cuba no está sola! ¡Abajo el bloqueo!», concluye el comunicado.