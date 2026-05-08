El cerco energético no ha detenido la producción de concentrados de hemodiálisis

Tanto este como otros medicamentos vitales para el Sistema Nacional de Salud son producidos en el Laboratorio Farmacéutico Oriente

La continuidad en la producción de los concentrados de hemodiálisis para los pacientes nefróticos de todo el país «garantiza los volúmenes que demanda el Sistema Nacional de Salud, con los correspondientes recursos humanos, materiales y financieros, así como el respaldo energético para la elaboración y transportación».

Lo anterior fue confirmado a Granma por el ingeniero Jorge Oreste Fernández Batista, director del Laboratorio Farmacéutico Oriente (LBF), la empresa que dentro del Grupo BioCubaFarma asume el grueso de dicho medicamento imprescindible para el tratamiento de los pacientes con padecimientos renales crónicos, así como «los sueros parenterales de gran volumen, entre los que se destacan el cloruro de sodio de 500 mililitros, metronidazol, agua para inyección y se incursiona en la dextrosa al 30 %», precisó el directivo.

En ese sentido, significó Fernández Batista, el país realiza esfuerzos extraordinarios para transportar hacia los territorios estos insumos, cuyo respaldo está en el presupuesto del Estado, «y que implica un uso eficiente de los recursos, no pocos importados, y de los portadores energéticos».

El bloqueo limita el financiamiento para adquirir materias primas e insumos para elaborar las sales de rehidratación oral, los sueros parenterales y complejos vitamínicos como el Nutriforte.

Para enfrentarlo, se potencia el uso de las fuentes renovables de energía, el ahorro, reciclaje, se han introducido vehículos eléctricos y las producciones alternativas.

A lo anterior se suma un poderoso movimiento sindical que ha logrado, por quinta ocasión consecutiva, la condición de Vanguardia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.