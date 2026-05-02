Cuba recibe solidaridad desde Pakistán

Una representación de la Asociación de Médicos Paquistaníes graduados en Cuba ratificó aquí su solidaridad con la nación caribeña que resiste hoy el asedio y amenazas sin precedentes del Gobierno de Estados Unidos.

En visita a la embajada de Cuba en Islamabad la víspera, a propósito del Día de los Trabajadores, los jóvenes doctores, quienes ofrecen sus servicios en hospitales de su país, reafirmaron su respaldo al pueblo y las autoridades de la mayor de las Antillas y su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

De acuerdo con el jefe de la misión cubana, Damián Cordero, esos profesionales por siempre agradecen lo aprendido en Cuba, en cuanto al rigor de la formación, el reforzamiento de valores y el ejercicio de la solidaridad, sin otro interés que brindarse, en cuerpo y alma, al sagrado compromiso de salvar vidas.

En la ocasión, el diplomático cubano escuchó sus experiencias durante sus años de estudio y sus remembranzas de las ciudades cubanas donde estudiaron, como Santa Clara, Cienfuegos o Sancti Spíritus.

“Pero lo que más atesoran son los recuerdos de la gente solidaria, de las segundas madres y abuelas cubanas que dejaron, de los amigos y los hermanos que hicieron (…) y de esa admiración por la resiliencia del cubano para sortear el bloqueo del Norte y seguir riendo por la vida”, destacó Cordero a Prensa Latina.

Por su parte, el embajador cubano explicó la actual situación de la nación caribeña, a la cual Estados Unidos pretende asfixiar con un cerco energético y su devastador efecto en el quehacer cotidiano de los cubanos, en hospitales y centros de salud.

Asimismo, los médicos paquistaníes también aprovecharon la ocasión para intercambiar sobre la agenda de la Asociación para reforzar la solidaridad y el intercambio con el sector de la salud en Cuba.

Entre otros aspectos se dialogó también sobre las actividades previstas en el marco del centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, cuya figura resulta bien admirada en la nación surasiática.