Develan estatua de José Martí en capital de Sri Lanka

Una estatua de José Martí resultó develada hoy en la Biblioteca Municipal de esta capital en tributo al Héroe Nacional de Cuba en el aniversario 131 de su caída en combate en Dos Ríos.

En la actividad, que contó entre los invitados con Vijitha Herath, ministro de Asuntos Exteriores, Empleo Exterior y Turismo de Sri Lanka y la embajadora cubana Patricia Pego, la misión diplomática cubana también realizó una donación simbólica de libros sobre el Apóstol, la cual será presentada en los próximos meses.

La representante de La Habana consideró la develación de la estatua como un auténtico símbolo de la larga relación entre los gobiernos y los pueblos de Sri Lanka y Cuba, y la expresión de la voluntad recíproca de fortalecerla.

Manifestó su confianza en que el sitio será un lugar de visita recurrente con una rosa blanca para rendir homenaje al Apóstol cada 28 de enero, fecha de su cumpleaños, y 19 de mayo, día de su fallecimiento.

La diplomática cubana calificó a José Martí de un gran pensador, un excelente poeta, un diplomático respetado, un crítico literario, un traductor y un periodista.

Su estatura moral, su sentido del deber, su perspectiva universal, su espíritu revolucionario y su profundo antiimperialismo le otorgaron un valor atemporal, subrayó.

Pego señaló que José Martí, aunque nunca visitó Asia, mostró un profundo interés por su cultura, su espiritualidad y sus luchas sociales; aspectos que quedaron reflejados en sus obras literarias y periodísticas.

Él vio en Asia, al igual que en América Latina, a pueblos con identidades milenarias que debían defender su soberanía frente al expansionismo colonial, puntualizó.La embajadora cubana agregó que su concepto Patria es Humanidad trascendió las fronteras geográficas, buscando la unidad entre los pueblos oprimidos del mundo.

Entre otros detalles, la diplomática mencionó una relación de obras de Martí en las que se aprecia su interés por aspectos relacionadas con Asia como su análisis de figuras históricas y los paralelismos políticos entre él y el líder vietnamita Ho Chi Minh, a quienes la historia quiso hacer coincidir el 19 de mayo, aunque en años diferentes.

José Martí murió en combate el 19 de mayo de 1895, exactamente el mismo día y mes en que nació Ho Chi Minh, pero cinco años antes, en 1890, detalló.Pego subrayó que gracias a la gentileza del gobierno y del pueblo de Sri Lanka, en la Biblioteca Pública de Colombo ya se encuentran estatuas de ambos; situadas muy cerca la una de la otra.

Ambos son considerados líderes históricos y figuras pioneras en la lucha por la independencia de sus respectivas naciones frente a las potencias coloniales, así como defensores de valores tales como el respeto a la soberanía y la dignidad de los pueblos, enfatizó.