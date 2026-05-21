Cuba denuncia que EEUU se autoatribuye jurisdicción universal

La Habana, 21 may.— El gobierno de Estados Unidos viola hoy flagrantemente el principio de igualdad soberana al atribuirse una supuesta jurisdicción universal para juzgar a nacionales de otros estados.

Así lo denunció la víspera el director de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Yusnier Romero, al intervenir en el programa Mesa Redonda, donde calificó de «falta de justicia» la acusación de Washington contra el líder de la Revolución, Raúl Castro.

El diplomático advirtió que «se ha convertido en una moda que Estados Unidos se autoatribuya la función de juzgar todo lo que ocurre en el mundo», una práctica que calificó como una extensión «cuasi universal y cuasi irresponsable» de su jurisdicción.

El experto respondió de manera categórica sobre si existe algún debate jurídico legítimo en torno al caso: «Esto no es un tema legal. Si fuese un tema legal, no hay ninguna duda de que no estuviésemos acá en esta mesa discutiéndolo».

«Toda la razón le asiste a la República de Cuba, al gobierno cubano, que en su función de defender a la población cubana ha ejercido un derecho soberano, exclusivo y absoluto», subrayó el diplomático.

Por su parte, el presidente de la agencia Prensa Latina, Jorge Legañoa, aportó pruebas documentales que desmontan la narrativa estadounidense.

Según explicó, Hermanos al Rescate operó como brazo terrorista de la mafia anticubana de Miami y realizó 25 incursiones previas al 24 de febrero de 1996, con sobrevuelos sobre La Habana, El Vedado y Habana Vieja para lanzar propaganda contrarrevolucionaria.

Legañoa formuló una pregunta esencial: ¿Qué haría el gobierno estadounidense si una aeronave extranjera sobrevolara Nueva York o Washington? «Lo derribaría», respondió, para evidenciar la doble moral de quien ahora juzga a Cuba por ejercer su legítima defensa.

Sobre el proceso judicial actual, advirtió que carece de legitimidad y forma parte de una estrategia de guerra psicológica dirigida a audiencias que no vivieron los hechos de 1996.

Finalmente, situó la ofensiva en el calendario histórico: el 20 de mayo marca el inicio de la etapa neocolonial en Cuba, fecha que la derecha anticubana utiliza para activar agendas de escalada.

«Ya hay una tradición de usar esta fecha para marcar una agenda de confrontación», advirtió Legañoa.

Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó estos actos como «provocaciones» que buscan «generar pretextos y acercarse a la amenaza de una agresión militar».

Advirtió que, en paralelo, existe «una guerra materializada concretamente, amplia y abrumadoramente contra el pueblo cubano» que durante décadas ha impuesto inmensas limitaciones a la economía nacional.

Señaló que el gobierno de Estados Unidos utiliza al pueblo cubano como rehén, «de manera fría y calculada, con el ansia de obtener ventajas políticas y rendir a un país que ha luchado tanto en la defensa de su soberanía».

Denunció además la campaña mediática paralela, «de gran intensidad y ampliamente financiada, dirigida a desvirtuar la realidad» y convencer al pueblo de culpar a la autoridad más cercana.