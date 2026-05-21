jueves 21 mayo 2026
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Convocan al pueblo habanero a la Tribuna antimperialista este viernes

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución

La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, convocan al pueblo de la capital a la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí, este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana, para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

En la Jornada por los 95 años de nuestro General de Ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

¡Nos vemos en la Tribuna Antimperialista este viernes!

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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