Cuba cuenta con Zimbabwe ante amenazas de Estados Unidos

Cuba cuenta con la mano amiga histórica de Zimbabwe, aseguró la Embajadora de Cuba, Susellys Pérez Mesa, a The Herald, principal diario de esta nación africana.

La Jefa de Misión diplomática enfatizó que la isla caribeña mantiene su posición inquebrantable de defender la soberanía, a pesar del intento de Washington de imponer una conflagración indeseada.La resolución del pueblo cubano para defender nuestra patria es inquebrantable y siempre será mejor contar con la mano amiga de Zimbabwe, especialmente ante la continua hostilidad y amenazas de guerra del gobierno de Estados Unidos, sostuvo Pérez Mesa.

Estamos preparados –dijo- para enfrentarla si fuera necesario y defender los valores patrios y el derecho a la autodeterminación, contando con este país africano para el desarrollo de un frente multipolar de solidaridad internacional.

Vivimos un momento peligroso para la humanidad y para Cuba, un escenario internacional cada vez más inestable, donde el uso de la fuerza, las medidas coercitivas unilaterales, la guerra cognitiva o no convencional, la ocupación ilegal de territorios, la conquista de recursos naturales, el desprecio y la violación del Derecho Internacional se están normalizando, aseveró la Embajadora.

En los últimos 10 años y especialmente desde enero, Estados Unidos recrudece el cerco económico, vigente desde hace casi 7 décadas, incluyendo el bloqueo a cualquier suministro de petróleo a la isla, considerado un acto de guerra según el Derecho Internacional.La diplomática subrayó que Cuba no representa una amenaza para EEUU ni para ningún otro país.

No obstante, más de seis millones de ciudadanos han jurado lealtad para defender su nación, superar la adversidad y seguir adelante, incluso en las peores circunstancias y al precio que sea necesario, especialmente en el año del Centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

Durante la entrevista con The Herald, la Embajadora abordó otros temas como los nexos bilaterales y el reciente Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo “100 Años Con Fidel”, en La Habana, con más de 750 delegados de 36 países en representación de 152 organizaciones políticas, sociales, sindicales, de solidaridad, juveniles y de paz.

Pérez Mesa ponderó el papel de Cuba en la lucha de África frente al colonialismo y el fin del Apartheid, su vocación solidaria, así como la conmemoración este año del 40 aniversario del inicio de la cooperación médica y educacional en Zimbabwe.