En foro de la ONU, el compromiso de Cuba con una migración segura

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, ratificó el compromiso del país antillano con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, durante el Segundo Foro de Examen Internacional sobre Migración, efectuado del 5 al 8 de mayo en la sede de la ONU, en Nueva York.

El diplomático destacó este miércoles la importancia del Pacto Mundial como primer acuerdo global sobre migración internacional, basado en la cooperación entre los Estados y en la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Reiteró la voluntad política de Cuba de continuar impulsando la implementación de sus objetivos en los espacios multilaterales y regionales correspondientes.

Soberón denunció que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, incluido el cerco energético, agrava los desafíos demográficos y migratorios que enfrenta la nación.

Señaló que Washington utiliza el tema migratorio como instrumento de agresión contra Cuba, mediante políticas de trato privilegiado a ciudadanos cubanos que llegan irregularmente a territorio estadounidense.

Subrayó que Estados Unidos incumple sistemáticamente los acuerdos migratorios bilaterales suscritos con Cuba, lo cual estimula flujos irregulares e inseguros y favorece las redes dedicadas al tráfico de personas, poniendo en riesgo la vida de los migrantes.

A pesar de esas dificultades, el representante permanente destacó las acciones emprendidas por Cuba para promover una migración segura, ordenada y regular, entre ellas la implementación de la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, dirigida a enfrentar las causas de la migración y fomentar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo socioeconómico nacional.

Resaltó además la aprobación, en 2024, de nuevas leyes sobre migración, extranjería y ciudadanía, así como la publicación oficial de sus reglamentos de implementación. Estas normas facilitan la reunificación familiar, promueven la migración circular y el retorno, protegen derechos patrimoniales y favorecen la inversión de cubanos residentes en el exterior.

Cuba reiteró su disposición de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral y multilateral para garantizar flujos migratorios estables, seguros y respetuosos de la soberanía de los Estados y de los derechos humanos de los migrantes.