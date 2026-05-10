domingo 10 mayo 2026
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Cuba celebra el Día de las Madres con arte, poesía y gratitud

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Instituciones culturales de Cuba rindieron homenaje hoy a las madres, con mensajes de reconocimiento, expresiones artísticas y evocaciones literarias.

El Ministerio de Cultura transmitió un saludo a las “guardianas de afectos y arquitectas cotidianas de la vida”, destacando la entrega silenciosa y la fortaleza infinita que sostienen e inspiran.

Feliz Día de las Madres, les deseamos desde el Ministerio de Cultura de Cuba, expresó la institución en redes sociales.Por su parte, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) compartió un texto de la poetisa Dulce María Loynaz, Premio Nacional de Literatura (1987) y Cervantes (1992), en el que la autora reflexiona sobre la verdad y la ternura materna.

Mi madre no podía ofrecerme nada más hermoso que ella misma… su verdad era tan maravillosa, que no la hubiera creído, expresó la poetisa en su obra.La publicación estuvo acompañada por la obra Llena eres de gracia, de la artista Jaqueline Brito, expuesta en la Galería Villa Manuela de la Uneac como parte de la muestra colectiva Hilar fino.

El homenaje se extendió también al ámbito editorial; el Instituto Cubano del Libro saludó a todas las madres vinculadas al sistema del libro, por su papel en la formación cultural y en la transmisión de valores a las nuevas generaciones.

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Comentarios
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