martes 12 mayo 2026
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Convocan a Carrera de la Amistad en Cuba

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La tradicional Carrera de la Amistad celebrará su edición 12 este sábado, en las inmediaciones de la Embajada de Rusia en esta capital.

En conferencia de prensa, el embajador de Rusia en esta capital, Víctor Koronelli, consideró que aunque la participación popular pudiera mermar en esta ocasión por las difíciles condiciones económicas que atraviesa Cuba, cumplirá el objetivo de celebrar la victoria contra el fascismo y la amistad.

Por su parte, el subdirector de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marabana/Maracuba, Juan Carlos Mesa, aseguró que todas las condiciones fueron creadas para la celebración del evento comenzando con las inscripciones a partir de las ocho de la mañana y la carrera a las 10.

El recorrido será desde el parqueo de la Embajada hacia la calle 66, por la avenida tercera hasta la calle 30, y el regreso por la avenida primera, hasta 66, sede del recinto diplomático, unos cuatro kilómetros en total.

La carrera forma parte de las actividades relacionadas con la celebración del aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, que se iniciaron el pasado día 8.Se celebra ininterrumpidamente desde 2015, aunque en el año 2020, como consecuencia de las afectaciones por la pandemia de Covid-19, se hizo de manera virtual.

Tradicionalmente participan deportistas profesionales y aficionados, empleados de organismos gubernamentales locales, estudiantes y representantes de misiones diplomáticas acreditadas en La Habana.

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