Bloqueo a Cuba acumula 67 años de injusticia, afirman en Uruguay

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba acumula 67 años de injusticia, denunció en Uruguay el profesor Regino López, edil de la Junta Departamental de Salto, se conoció hoy.

La víspera en sesión de la Junta de ese departamento norteño, el legislador por el Partido Comunista Uruguayo argumentó que el cerco a la isla antillana impide a sus habitantes el acceso a medicamentos y mejores condiciones de vida.

Dijo que ello se debe a la decisión de la potencia que se “arroga la autoridad de ser jefe de policía del mundo”.López condenó tal política y transmitió la solidaridad con el pueblo cubano.

En su intervención agradeció las becas por las cuales cientos de uruguayos se formaron como médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina.También refirió los cientos de miles de sus compatriotas que recuperaron la visión con el concurso de una brigada sanitaria cubana que presta servicios hace 18 años en el Hospital de Ojos “José Martí”.

El edil del Frente Amplio transmitió el apoyo de esa bancada a la nación caribeña que “sufre un acoso permanente”.