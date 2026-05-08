Reafirman en Malasia valor de Latinoamérica y Caribe como Zona de Paz

Parlamentarios miembros del Comité Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional de Malasia reafirmaron hoy aquí la importancia de preservar América Latina y el Caribe como una Zona de Paz.

La postura quedó reflejada en un comunicado de prensa emitido por los legisladores tras ser informados por la embajadora cubana Yadira Ledesma sobre la situación regional, así como de las recientes medidas coercitivas y la escalada de amenazas de agresión militar por parte de Estados Unidos contra la isla caribeña.

Ledesma se refirió en particular a las consecuencias humanitarias y económicas provocadas por las órdenes ejecutivas firmadas a finales de enero y el primero de mayo último, respectivamente, por el presidente Donald Trump, las cuales recrudecen a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.

Según conoció Prensa Latina de fuentes diplomáticas, los miembros del Comité presentes reafirmaron la importancia del diálogo continuo, la resolución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional y la soberanía de los Estados.

En ese sentido, los parlamentarios reafirmaron la importancia de preservar América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, en consonancia con los principios de coexistencia pacífica, estabilidad regional y respeto mutuo entre las naciones.

Los diputados señalaron que, ahora más que nunca, es fundamental que los Estados – incluidas las potencias medianas del Sur Global, como Malasia – se mantengan firmes en el respeto de las normas y principios internacionales acordados, no solo de palabra, sino también de hecho.

La embajadora cubana, por su parte, agradeció a los parlamentarios malasios por su defensa de la paz y su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados y el Derecho internacional.

Además del presidente del Comité Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional de Malasia y diputado por Subang, YB Tuan Wong Chen, suscribieron el comunicado, entre otros, los legisladores YB Dato’ Wira Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail, de Kubang Pasu, e YB Puan Syerleena binti Abdul Rashid, de Bukit Bendera.