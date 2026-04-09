jueves 09 abril 2026
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Vuelve la conectividad a la comunidad de Caletón Blanco

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

En el costero consejo popular Caletón Blanco, perteneciente al municipio de Guamá en Santiago de Cuba, quedó oficialmente reinaugurada una torre de telecomunicaciones.

La inversión supera el millón 700 mil pesos en moneda nacional y devuelve la conectividad a una zona que había quedado seriamente afectada tras el paso del huracán Melissa, cuando la infraestructura original fue derribada por completo.

El acto contó con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido en la provincia; Manuel Falcón Hernández, Gobernador; así como autoridades del territorio y una representación de los pobladores.

Durante el período de recuperación se había instalado una picocelda como solución temporal, pero su alcance resultaba limitado.La nueva torre ofrece ahora una calidad de señal superior y mayor alcance, acercándose al estándar de ancho de banda 4G.

La obra fue ejecutada por un grupo de trabajadores de la Dirección Territorial de ETECSA en Santiago de Cuba, en conjunto con la propia comunidad, que no descansó hasta ver este sueño hecho realidad.

La ocasión fue propicia además, para acercar los servicios institucionales a los beneficiarios. Aprovechando la reapertura, se realizó la venta de líneas móviles a los pobladores de la zona, evitándoles así el traslado hacia oficinas comerciales.

Este tipo de actividad, ya habitual en la provincia, responde a un gesto de la empresa de telecomunicaciones por llevar sus servicios directamente a las comunidades y los barrios.

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Comentarios
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