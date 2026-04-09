Socialistas chilenos lanzan campaña de solidaridad con Cuba

Miembros del Partido Socialista (PS) en Santiago lanzaron una campaña de apoyo a Cuba y extendieron la invitación a toda la comunidad a devolverle la mano a un país que siempre fue solidario con Chile.

Por Carmen Esquivel

En un acto efectuado anoche en la sala Salvador Allende, de la sede del PS, se dio el puntapié inicial a esta iniciativa que busca recopilar medicamentos para enviarlos a hospitales cubanos.

“Este es un gesto de reciprocidad porque muchos jóvenes socialistas hoy pueden ejercer la Medicina aquí gracias a que se graduaron en Cuba”, declaró a Prensa Latina el presidente del Comunal Santiago, Ismael Calderón.

Recordó que el pueblo de la isla está pasando muchas dificultades debido al bloqueo energético impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.“Cuba siempre fue solidaria con Chile. Yo recuerdo que en tiempos de la Unidad Popular nos ayudó a suplir problemas alimentarios con el envío de azúcar”, expresó, por su parte, Jorge Madrid.

También, cuando el terremoto de 2010 una brigada de médicos cubanos estuvo trabajando en las zonas de desastre, dijo.El alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, señaló que él fue uno de los chilenos recibidos con los brazos abiertos en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), cuyo objetivo era formar médicos de ciencia y de conciencia.

Es así como se graduaron miles de jóvenes no solo de Chile y Latinoamérica, sino incluso hasta estadounidenses, afirmó.En su discurso, Astudillo recordó que la isla caribeña se ha destacado por tener una de las mejores escuelas de Medicina del mundo y logró avances que ni siquiera las naciones más desarrolladas alcanzaron, como por ejemplo, la vacuna contra la meningitis.

El acto contó con la presencia del embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, la consejera jefa de Cancillería, Vivian Delgado, y la primera secretaria encargada de asuntos políticos, Rosario Rodríguez.En la actividad actuaron artistas como Mauricio Redolés, Jorge Martínez, Pedro Núñez y la soprano Tavita.