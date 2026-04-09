jueves 09 abril 2026
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Constatan calidad de los servicios en la provincia

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Una intensa jornada de trabajo cumplieron este fin de semana las máximas autoridades del territorio, encabezadas por Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido en la provincia y Manuel Falcón Hernández, Gobernador.

El periplo comenzó en la avenida Victoriano Garzón, donde constataron la calidad de los productos y la organización de la feria de los sábados, un espacio vital para el abastecimiento de la población.

La fiesta de los más pequeños se desarrolló en el Palacio Provincial de pioneros “Una Flor para Camilo”. En un ambiente de cantos y bailes, las autoridades celebraron junto a estos el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí, donde se reconoció a personalidades e instituciones dedicadas a la formación de las nuevas generaciones.

El recorrido incluyó también la inauguración de la Casita Infantil “Goticas de Agua” en la sede de Recursos Hidráulicos, un nuevo espacio para la primera infancia. Posteriormente, se trasladaron hasta el costero Consejo Popular de Caletón Blanco, en el municipio de Guamá, para reinaugurar una torre de telecomunicaciones que devuelve la conectividad a la zona, afectada tras el huracán Melissa.

La jornada concluyó en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales. Primero, en el salón holográfico, sostuvieron un ameno intercambio con pioneros y jóvenes destacados, donde se debatió sobre el papel de las nuevas generaciones en la defensa de la Patria.

Finalmente, en el majestuoso Salón de los Vitrales, presidieron la entrega del reconocimiento “Con el Esfuerzo de Todos” y la condición “65 aniversario”, distinguiendo a jóvenes y pioneros que con su entrega diaria reflejan los valores más nobles del pueblo cubano.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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