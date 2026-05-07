sábado 09 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

El aire que no ahoga: Radio Triple M, aliada contra el asma en la sierra santiaguera

Picture of Javier Labrada García
Javier Labrada García

En el municipio Tercer Frente, de la oriental Santiago de Cuba, hay una voz que no se pierde en el monte. Es la de Radio Triple M, una emisora comunitaria que se ha propuesto enseñar a respirar mejor.

Allí, el asma no es una palabra lejana de consultorio. Es una sombra cotidiana que acompaña a niños, ancianos y adultos. Por eso, la radio no solo informa: previene.

Junto a médicos y enfermeros del territorio, realizan programas que abordan la sensible temática. Explican cómo reconocer una crisis temprana, cuándo acudir al médico y por qué el ambiente libre de humo de tabaco es tan vital como el agua.

Pero el gesto más humano ocurre cuando la emisora deja de ser altavoz para volverse acompañante. En sus espacios, un paciente cuenta cómo aprendió a usar el inhalador sin pánico; un especialista guía ejercicios respiratorios mientras la audiencia sigue en su casa, paso a paso.

La calma durante una crisis, la respiración diafragmática, la importancia de no sentir vergüenza al pedir ayuda: todo eso cabe en ondas hertzianas que atraviesan montañas.

Así, en el territorio de TercerFrente, la radio no se escucha: se respira. Cada consejo es un acto de solidaridad.

Cada palabra, una bocanada de alivio. Porque cuando la salud pública habla en el idioma del pueblo, hasta el aire más difícil puede volverse leve.

Destacadas
Documental sobre actriz Verónica Lynn emocionó al público cubano
Inició en Santiago II edición de la Semana de la Moda en Cuba
Refuerza Hospital Docente Pediátrico Sur servicios vitales del Programa Materno infantil
Intercambian artistas de Santiago y Holguín por los 50 años del Taller Cultural Luis Diaz Oduardo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios