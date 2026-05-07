El aire que no ahoga: Radio Triple M, aliada contra el asma en la sierra santiaguera

En el municipio Tercer Frente, de la oriental Santiago de Cuba, hay una voz que no se pierde en el monte. Es la de Radio Triple M, una emisora comunitaria que se ha propuesto enseñar a respirar mejor.

Allí, el asma no es una palabra lejana de consultorio. Es una sombra cotidiana que acompaña a niños, ancianos y adultos. Por eso, la radio no solo informa: previene.

Junto a médicos y enfermeros del territorio, realizan programas que abordan la sensible temática. Explican cómo reconocer una crisis temprana, cuándo acudir al médico y por qué el ambiente libre de humo de tabaco es tan vital como el agua.

Pero el gesto más humano ocurre cuando la emisora deja de ser altavoz para volverse acompañante. En sus espacios, un paciente cuenta cómo aprendió a usar el inhalador sin pánico; un especialista guía ejercicios respiratorios mientras la audiencia sigue en su casa, paso a paso.

La calma durante una crisis, la respiración diafragmática, la importancia de no sentir vergüenza al pedir ayuda: todo eso cabe en ondas hertzianas que atraviesan montañas.

Así, en el territorio de TercerFrente, la radio no se escucha: se respira. Cada consejo es un acto de solidaridad.

Cada palabra, una bocanada de alivio. Porque cuando la salud pública habla en el idioma del pueblo, hasta el aire más difícil puede volverse leve.