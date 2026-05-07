“Una semilla en tierra fértil”: cooperación internacional fortalece la soberanía alimentaria en San Luis(+Fotos)

Con información de Yaniuska Pérez Verdecia.

En el corazón de este municipio santiaguero, crece hoy una apuesta silenciosa pero profunda: la de sembrar soberanía.

Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Mundubat recorrieron la zona para evaluar los frutos —no solo cosechados, sino también compartidos— del Proyecto de Apoyo a la Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

“Se trata de construir territorios cooperativos, resilientes, capaces de decidir sobre su propia alimentación”, explicó Mónica Alonso, vicepresidenta de Mundubat, de visita en la provincia indómita.

“Que los recursos, los insumos y la capacitación potencien lo real que ya existe aquí: la fuerza de sus campesinos y campesinas”.

Ante productores, especialistas y representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el gobierno local y la Delegación de Agricultura, Alonso lanzó una metáfora precisa:

“Lo que entregamos fue como una semilla. Si no hubiera encontrado tierra fértil y abonada, manos y corazones dispuestos, no habría dado estos frutos”.

El encuentro tuvo lugar en la finca Terra Nova, del joven productor Royran Domínguez Piorno.

Allí, las palabras de los campesinos no fueron de estadísticas, sino de gratitud con sabor a necesidad y esperanza.

“Hoy hay limitantes con los combustibles, ya lo sabemos —dijo Juan Martínez Cobos, beneficiario y socio de la CCS Gustavo Moll—, pero ya tenemos tractores. Eso era un sueño hecho realidad para muchos”.

Rider Domínguez Piorno, de la CCS Antonio Guiteras, agregó: “Esto llegó en un momento crucial. Hay mucha escasez de insumos, y toda ayuda se aprecia. Nos genera satisfacción, nos humaniza el trabajo”.

Los resultados, coincidieron los presentes, son visibles: incremento en la producción de cultivos varios, leche, ganado menor y aves de corral; mejoras en infraestructura y equipamiento que alivian las duras jornadas del campo.

El proyecto, que incide directamente en la soberanía alimentaria de los sanluiseros, no solo respalda su acceso a una alimentación suficiente, diversa, nutritiva e inocua.

Lo hace —subrayaron— con respeto a la diversidad cultural, la igualdad de género y la responsabilidad ambiental.

Acompañaron la visita Bárbara De Murta, representante de Mundubat en la Isla; Sonia Licet Girón, presidenta del Comité municipal de la ANAP; Yalena Vaillant Zapata, funcionaria de Comercio Exterior y Colaboración Extranjera del gobierno territorial; e Ignacio Aguilera, coordinador del proyecto en la provincia, junto a otros especialistas.

En San Luis, la cooperación no se mide solo en insumos llegados de fuera, se miden también en los campesinos que —a pesar de las carencias— siguen diciendo: aquí la semilla sí prendió.