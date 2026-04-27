Sesiona en Santiago el pleno provincial del partido comunista

En la Facultad del partido hermanos Marañón se desarrolló el pleno del comité provincial del PCC,

donde se examinaron temas socioeconómicos, políticos e ideológicos, decisivos en el desarrollo de la provincia.

Presidido por Beatriz Johnson Urrutia miembro del Comité central del partido y su primera Secretaria en Santiago, y Manuel Falcón Hernández, gobernador, se analizó la atención del Partido a la Unión de Jóvenes Comunistas en los procesos orgánicos y el desarrollo de la red juvenil comunitaria, donde se insistió en la necesidad de fortalecer el papel de los jóvenes como relevo seguro de la Revolución.

Otro tema medular fue el papel de la organización en el desarrollo de las exportaciones, y cómo concretar el potencial y la diversificación del mercado en sectores productivos y de servicios, clave para lograr estabilidad y soberanía económica en la provincia.

Los presentes también evaluaron las acciones realizadas y las prioridades pendientes en la recuperación del territorio trás el paso del huracán Melissa.