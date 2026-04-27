lunes 27 abril 2026
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Sesiona en Santiago el pleno provincial del partido comunista

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En la Facultad del partido hermanos Marañón se desarrolló el pleno del comité provincial del PCC,

donde se examinaron temas socioeconómicos, políticos e ideológicos, decisivos en el desarrollo de la provincia.

Presidido por Beatriz Johnson Urrutia miembro del Comité central del partido y su primera Secretaria en Santiago, y Manuel Falcón Hernández, gobernador, se analizó la atención del Partido a la Unión de Jóvenes Comunistas en los procesos orgánicos y el desarrollo de la red juvenil comunitaria, donde se insistió en la necesidad de fortalecer el papel de los jóvenes como relevo seguro de la Revolución.

Otro tema medular fue el papel de la organización en el desarrollo de las exportaciones, y cómo concretar el potencial y la diversificación del mercado en sectores productivos y de servicios, clave para lograr estabilidad y soberanía económica en la provincia.

Los presentes también evaluaron las acciones realizadas y las prioridades pendientes en la recuperación del territorio trás el paso del huracán Melissa.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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