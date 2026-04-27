lunes 27 abril 2026
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El crudo nacional «corrió» por la Hermano Díaz

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Sierra Maestra
Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Con una vasta experiencia en la innovación, el colectivo de la Refinería de Petróleo Hermanos Díaz –una de las cuatro que procesan ese combustible en el país– adecuó «instalaciones donde se refinaba el crudo pesado que adqiería el país antes del bloqueo petrolero anunciado por la Administración Trump, y hacer correr el crudo nacional», explicó Irene Barbado Lucio, directora general de la entidad perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

«Anteriormente habíamos logrado procesar el crudo pesado importado con un solvente que lo llevara a los 16 grados api; permitiendo que se convirtiera en crudo medio, porque nuestra industria fue diseñada para hacerlo con el ligero; pero no pensamos en hacerlo con el nacional», precisó el ingeniero Víctor Manuel Díaz Despaigne, líder del grupo multidisciplinario que logró la innovación tecnológica.

Dada la urgencia de obtener nafta para continuar con la extracción en los pozos petroleros, en la Hermanos Díaz se logró obtener, del crudo nacional -altamente viscoso, con mucho azufre y otros contaminantes-, «que tanto ese derivado como fuel oil y diésel se pusieran a disposición del país. Ha sido un proceso paralelo al del Centro de Investigaciones del Petróleo, caracterizado un por mucho estudio y experimentación», agregó la también miembro del Comité Central del Partido.

Se prevé volver a hacer otra «corrida» de crudo nacional, «como parte del perfeccionamiento continuo de los procesos industriales, que se intensifica con este tipo de petróleo, para lograr derivados de calidad y el imprescindible cuidado del medio ambiente», concluyó Barbado Lucio.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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