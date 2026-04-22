Señalan amplio respaldo internacional a principio de una sola China

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se refirió hoy a la cancelación del viaje del líder taiwanés Lai Ching-te a Eswatini y subrayó el amplio respaldo internacional al principio de una sola China.

La Oficina del Portavoz de la Cancillería señaló que 53 países africanos, excepto Eswatini, mantienen relaciones diplomáticas con el gigante asiático.Indicó que esas naciones, junto con la Unión Africana, adoptaron la Declaración de Beijing del Foro de Cooperación China-África 2024.

Subrayó que dichos países reiteraron en múltiples ocasiones su adhesión al principio de una sola China.

El comunicado apuntó que esas posiciones cumplen con el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, al tiempo que manifestó el aprecio de China a esa postura de las naciones involucradas.

La Cancillería subrayó que no existe el llamado “presidente de la República de China” y calificó como engañosa cualquier acción bajo ese título.

Reiteró que el Gobierno de la República Popular China es el único representante legítimo de todo el país.

Asimismo, señaló que el principio de una sola China responde a la tendencia histórica y cuenta con amplio respaldo internacional.El comunicado enfatizó en que los intentos de las fuerzas independentistas de Taiwán están condenados al fracaso.

China considera a la isla como parte de su territorio y se opone a cualquier forma de independencia, postura respaldada por la mayoría de la comunidad internacional y reflejada en resoluciones de la ONU y acuerdos diplomáticos vigentes.