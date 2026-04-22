Celebrarán Festival Latinoamericano de software libre en Cuba

La Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad de Sancti Spíritus da los toques finales hoy a las ponencias que presentará en el Festival Latinoamericano de Instalación de software libre FLISOL 2026.

La Comunidad Linux de Cuba, apoyada por el Club de Software Libre de esta central ciudad de la isla, organiza la edición del interesante encuentro, convertido en el evento de difusión de Software Libre más grande de Latinoamérica.

Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal de Ciberseguridad en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba aquí, detalló que los países que han confirmado su participación son Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay y Puerto Rico.

El también cofundador de la Comunidad Linux de Cuba aseguró a PL que este evento constituye un espacio inclusivo, dirigido a todo tipo de público: estudiantes, académicos, trabajadores, funcionarios, entusiastas y personas con o sin conocimientos informáticos.

La edición de este año se realizará de forma presencial el 24 de abril en el Universidad espirituana y en la siguiente jornada de manera virtual, con transmisión en vivo a través de un grupo de Telegram y el canal de YouTube habilitado para la ocasión.

Este 2026 FLISOL se concentrará en el Software Libre, la Inteligencia Artificial, el Hardware Abierto y la Cultura Libre, con el propósito de mostrar cómo estas herramientas garantizan la autonomía y la privacidad de los usuarios en Internet.

El novedoso evento nació en el 2005 en Colombia y, ante el éxito alcanzado, las comunidades de otros países decidieron unirse para crear una versión continental, a la cual Cuba se sumó en 2006.

El objetivo principal de estos encuentros es dar a conocer las cuatro libertades del Software Libre: usar los programas como se desee, estudiarlos y modificarlos, compartirlos con otros y distribuir las mejoras realizadas.

Entre las actividades previstas para esta convocatoria se encuentran la instalación gratuita de distribuciones de software libre en equipos, así como charlas y talleres, desde niveles básicos hasta temas más técnicos.

En Sancti Spíritus existe actualmente un club de software libre que también se sumará al Festival como un punto de encuentro, tanto presencial como virtual, para quienes deseen participar.

Como curiosidad novedosa, los organizadores han creado un tema musical para el FLISOL, elaborado con inteligencia artificial, iniciativa nacida en 2024, precisamente a raíz del auge de esta tecnología.

Entre los temas que se presentarán en el evento aparecen por qué el Software Libre es el escudo de la empresa moderna, sistema de monitoreo académico con Grafana para el análisis de la actividad educativa y memoria a largo plazo para agentes de Inteligencia Artificial.