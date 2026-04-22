RPDC y Rusia estrechan lazos en seguridad social e interior

Los ministerios de Seguridad Social de Corea del Norte y del Interior de Rusia acordaron hoy intercambiar delegaciones para el periodo 2026-2027, tras una reunión aquí de sus respectivos dirigentes.

La noticia trascendió como resultado del diálogo entre el ministro de Seguridad Social de la República Popular Democrática de Corea, Bang Du-sop, y el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, en el Salón de la Asamblea de Pyongyang.

Las partes intercambiaron experiencias en materia de aplicación de la ley y abordaron la ampliación de los intercambios y la cooperación bilateral.

Según refirió la Agencia Central de Noticias de Corea, ACNC, la reunión transcurrió en un ambiente de camaradería y amistad.

En el encuentro participaron, por la parte norcoreana, Kim Song-nam, viceministro de Seguridad Social, junto a funcionarios de los sectores pertinentes; mientras por la rusa asistieron miembros de la delegación del Ministerio del Interior y Vladimir Topekha, embajador interino aquí.