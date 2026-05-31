Interferón cubano: 45 años de uso en la práctica médica como legado que salva vidas

Este 28 de mayo la biotecnología cubana celebró un aniversario de trascendencia histórica: el interferón cumple 45 años de uso en la práctica médica, en diferentes formas farmacéuticas.

Según publicó en su cuenta de Facebook el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) fue un tratamiento líder durante la epidemia de dengue hemorrágico que azotó a Cuba en 1981 y provocó la muerte de numerosos niños.

En la etapa fundacional de la biotecnología cubana, el interferón fue el primer producto. Su desarrollo ha llegado incluso a la combinación de variantes, como es el caso del Heberferon, que combina dos tipos de interferones: alfa y beta. Gracias a su potente efecto antitumoral, se aplica en diversas enfermedades oncológicas, además de su reconocido efecto antiviral.

Bajo estos principios, hace ya varios años se desarrolló la formulación de Nasalferon, la cual ha completado todo el proceso de desarrollo clínico. Inicialmente, se orientó su uso profiláctico durante la pandemia de la COVID-19. Recientemente se ha logrado obtener el registro sanitario en Cuba para el uso profiláctico y terapéutico en infecciones respiratorias agudas de etiología viral.

Así lo confirmó el Dr. Francisco Hernández Bernal, responsable de Ensayos Clínicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), en una entrevista sobre el impacto y las proyecciones de este medicamento cubano.

El interferón nació como respuesta directa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ante la mortal epidemia de dengue hemorrágico de 1981.

Producido inicialmente en el Instituto de Hematología e Inmunología, se convirtió en el primer producto biotecnológico de la Isla.

Su desarrollo continuó en el CIGB con la obtención del interferón recombinante (alfa 2b), que ha sido utilizado en hepatitis, herpes zóster, VIH-sida y diversas afecciones oncológicas. La combinación de interferones alfa y beta en el Heberferon representa hoy una terapia antitumoral única.

Con el reciente registro sanitario del Nasalferon, Cuba extiende el uso del interferón a la profilaxis y tratamiento de infecciones respiratorias agudas virales, reafirmando el principio de Ciencia por la Vida.