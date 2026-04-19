Girón: la lección vigente de que un pueblo unido es invencible

Han pasado 65 años desde aquella tarde en que las esteras de los tanques rebeldes se humedecieron con el agua salada de Playa Girón, silenciando para siempre el eco de la invasión mercenaria. Un día como hoy, 19 de abril de 1961, las milicias, el Ejército Rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria escribieron la última página de un capítulo que, más allá del triunfo militar, dejó una profunda enseñanza sobre la psicología de la resistencia.

Si bien la efeméride nos recuerda los duros combates en la Ciénaga de Zapata tras el desembarco de unos 1,500 hombres entrenados y financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, la verdadera vigencia del 19 de abril no reside en el recuento de las bajas enemigas o en la cronología de las acciones. La moraleja de Girón es una reflexión de carne y hueso sobre el costo y la recompensa de la soberanía.

El objetivo de la operación no era únicamente establecer una cabeza de playa en Matanzas. La apuesta de Washington era psicosocial: esperaban que la sola presencia de los barcos de guerra estadounidenses en el horizonte y el estruendo de los aviones B-26 con insignias cubanas falsificadas provocaran una desbandada popular o una fisura interna en el naciente proceso revolucionario.

La experiencia que nos dejó Girón fue justamente la contraria. Como afirmaría más tarde el Comandante en Jefe Fidel Castro, aquel día el imperialismo recibió «su primera gran derrota en América» . Pero esa derrota no fue solo militar, fue fundamentalmente ética y de inteligencia estratégica. Los «sesudos generales del Pentágono» fallaron en comprender la principal variable de la ecuación: la voluntad de un pueblo que acababa de descubrir su propia voz.

Lecciones para el presente:

En un mundo actual donde las agresiones se disfrazan de «guerras híbridas», noticias falsas y bloqueos económicos asfixiantes, Playa Girón ofrece un manual de supervivencia para las naciones pequeñas:

La velocidad de la decisión colectiva: La orden de Fidel de no detener los tanques hasta mojar las esteras en la playa es la metáfora perfecta de la determinación sin titubeos. La experiencia enseña que ante la injerencia extranjera, la vacilación es el peor de los enemigos. La unidad cívico-militar como escudo invulnerable: Los combatientes de Girón no eran un ejército profesional de élite aislado de la sociedad; eran los hermanos, los padres y los vecinos de aquellos campesinos y obreros que iniciaron el cambio el 1 de enero de 1959. Esa simbiosis es el antídoto más eficaz contra la fractura social que busca todo agresor externo. El valor de lo propio: Aquellos hombres y mujeres no defendían un concepto abstracto. Defendían la tierra que acababan de recibir con la Reforma Agraria y la dignidad que acababan de estrenar con la alfabetización. Girón demuestra que no se puede invadir un país donde la mayoría tiene mucho más que perder que la vida: tiene una esperanza conquistada.

Conmemorar el 19 de abril no puede ser un mero ejercicio de nostalgia por las batallas de tanques Sherman contra tanques T-34. Debe ser un ejercicio de reafirmación ante los desafíos contemporáneos. La misma Ciénaga de Zapata que fue testigo de la victoria es hoy un símbolo de resiliencia ecológica. De igual forma, la victoria de Girón debe ser símbolo de resiliencia nacional.

Al final de aquella jornada de 1961, los planes de la CIA «se vinieron abajo» no por un fallo de cálculo balístico, sino por la existencia de un pueblo que se negó a ser espectador de su propio destino. Esa es la experiencia eterna de Girón: los imperios calculan en toneladas de acero y dólares, pero las revoluciones se miden en toneladas de vergüenza y conciencia. Y en esa balanza, Cuba ya había inclinado la historia a su favor mucho antes de que los mercenarios tocaran la arena.