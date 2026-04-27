Lideresa indígena ecuatoriana expresa respaldo a Cuba

La lideresa indígena y excandidata vicepresidencial ecuatoriana Pacha Terán expresó su respaldo al pueblo cubano y consideró que la política del actual Gobierno de su país hacia la isla no refleja hoy el sentir mayoritario de la sociedad.

En declaraciones a Prensa Latina, la activista, oriunda de la provincia andina de Imbabura, cuestionó la postura oficial al señalar que “lo que el presidente diga en el Ecuador no nos representa al pueblo ecuatoriano”.

A pesar de que el Ejecutivo decidiera expulsar a la misión diplomática cubana de Quito, Terán destacó los vínculos históricos entre ambos países y el apoyo de Cuba en la formación de jóvenes ecuatorianos.

Muchos de mis hermanos y hermanas quichuas, amazónicos y de otras nacionalidades y pueblos indígenas lograron formarse académicamente gracias a Cuba que, pese a su condición económica, permitió que los nuestros estudiaran y hoy están sirviendo a la Patria ecuatoriana, resaltó.

Terán, que fue aspirante a la vicepresidencia por el partido Unidad Popular, asistió a la reciente Asamblea de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba, celebrada en la ciudad de Cotacachi, donde reiteró su mensaje de apoyo a la nación antillana.

Como ecuatoriana, le decimos al pueblo cubano que aquí son bienvenidos, que aquí hacemos una sola Patria entre todo el continente americano, cuenten con nosotros, expresó.

Terán se pronunció a favor de una mayor integración latinoamericana y consideró que la situación de Cuba debe analizarse conjuntamente con el escenario geopolítico internacional“Necesitamos estar unidos para hacerle fuerza al imperio que hoy por hoy buscar corresponder al interés de una persona, de Donald Trump, en este caso él quiere no solamente ahogar a Cuba, también a nosotros como pueblo y es parte responsable del genocidio a la hermana Palestina y ahora a Irán”, apuntó.

A inicios del mes de marzo, Ecuador declaró persona non grata al personal diplomático cubano, con lo cual hubo una ruptura de “facto” de las relaciones bilaterales.

Organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana rechazaron la medida y consideraron que responde a acuerdos políticos con la administración estadounidense Donald Trump.

No obstante, a nivel popular persiste el respaldo al pueblo cubano y la disposición a apoyar aún más a la isla, que atraviesa un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético.