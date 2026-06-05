Cargamento con ayuda para Cuba partió desde Cartagena, Colombia

Un cargamento de ayuda con destino a Cuba partió hoy desde el puerto de Cartagena, en Colombia, con alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, paneles solares, materiales eléctricos y elementos para el hogar, informó una fuente gubernamental.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) difundió de manera oficial que la carga transportada en un navío constituye una ayuda a las afectaciones que aún enfrenta la isla tras el paso del huracán Melissa y las dificultades derivadas de la situación energética y económica que atraviesa el país.

“Este envío, de cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria, representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad”, apuntó en su comunicado.

La misión, detalló, fue posible gracias a la acción conjunta de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Agricultura y el de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería, la Armada Nacional, entre otros organismos.

Según reveló la directora general de APC Colombia, Alexandra Palencia, el envío representa “una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos y de la convicción de que, ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo”.

Fuentes diplomáticas de la isla confirmaron además a Prensa Latina que se suman a la ayuda más de siete toneladas de aportes realizados por el Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y de otras organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Debido al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial que desde hace más de 60 años le impone Estados Unidos al país antillano, la ciudadanía cubana enfrenta severos perjuicios que afectan en mayor medida a su población más vulnerable.