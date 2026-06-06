Mexicanos solidarios con Cuba rechazan nuevas medidas de EEUU

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba expresó hoy su más enérgico rechazo a recientes medidas de Estados Unidos contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otras personas y organizaciones de la isla.

Consideró que estas “sanciones” contra el mandatario e instituciones como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y los Comités de Defensa de la Revolución carecen de fundamento legítimo y constituyen un acto de abierta injerencia contra la soberanía de la nación antillana.

A través de una declaración, el Movimiento las catalogó como una nueva escalada en la política de presión de Washington contra el país caribeño.“Forman parte de una campaña permanente de hostilidad destinada a provocar dificultades económicas y sociales con el propósito de doblegar la voluntad de un pueblo que ha defendido durante décadas su derecho a construir un proyecto propio de independencia, justicia social y dignidad”, señaló.

A su juicio, la decisión de la nación norteña confirma la persistencia de una estrategia de asfixia económica y política que busca derribar el ejemplo que representa la Revolución cubana para millones de personas en el mundo.

“Frente a la incapacidad de someter a Cuba mediante el bloqueo, las presiones financieras y las campañas de descrédito, el Gobierno de Estados Unidos recurre nuevamente a medidas coercitivas unilaterales que violan los principios de respeto entre las naciones”, expuso.

Reafirmó su solidaridad inquebrantable con la mayor de las Antillas y con su derecho soberano a decidir su propio destino sin amenazas ni agresiones externas, y subrayó que “la historia ha demostrado que ninguna medida coercitiva ha logrado quebrar la voluntad de la Revolución”.

La víspera el presidente Díaz-Canel denunció que nuevas declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump, y la incorporación de nombres de dirigentes y organizaciones a una lista de sanciones buscan reforzar el bloqueo contra la isla y el escenario de conflicto entre ambos países.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos impone a la mayor de las Antillas un cerco económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el republicano.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en la nación caribeña.

Las amenazas de Trump -quien reiteró la víspera que, de regreso de Irán, Washington hará “una breve parada” en la isla-, y otras medidas contra Cuba han desatado el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos en México y otras naciones del mundo.