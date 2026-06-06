Alerta afines a Evo Morales frente a plan del Gobierno de Bolivia

Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales permanecen hoy en emergencia tras la denuncia de un plan en marcha denominado Delta Ñ para capturarlo en el Trópico de Cochabamba con participación nacional y extranjera.

Según afirmó el primer exmandatario indígena boliviano, la información le fue filtrada desde el mismo gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz, y quienes encabezarían el operativo serían un coronel al cual identificó como Edson Rojas y un mayor de apellido Ayala, a los que mencionó sin precisar si pertenecen a la Policía o a las Fuerzas Armadas.

“No echen la culpa a algunos compañeros nuestros que estén espiando, no, no. Entre ellos que se controlen, información de primera, primera mano, que viene de los mismos ministros de Rodrigo Paz”, sostuvo durante un discurso en la sesión de Honor por el aniversario 56 del Municipio de Villa Tunari.Insistió en que el operativo en ciernes “se llama Delta Ñ, en vez de decir una operación en Lauca Ñ, (…).

Hay hombres sanos, honestos y patriotas que nos informan permanentemente, después de ejecutar la Delta Ñ dictar estado de excepción”, comentó Morales.Añadió que a continuación la agencia de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) se encargaría de llevarlo desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, a Lima o Buenos Aires, para de ahí despacharlo a Estados Unidos.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde que fue emitida una orden de aprehensión durante el Gobierno de Luis Arce por presunto tráfico agravado de persona, y allí lo protegen miles de sus correligionarios en varios anillos de seguridad.

El 16 de mayo último, líderes de esta zona cochabambina acompañados de cientos de comunarios se presentaron de madrugada en la Novena División del Ejército y pidieron informes a su comandante, general Franz Andrade, sobre la supuesta presencia de efectivos de unidades especiales, cuya misión sería la captura de Morales.

Recordaron entonces los líderes territoriales que la Novena División fue utilizada el 27 de octubre de 2024 en un intento de acabar con la vida de Morales bajo el mando del exministro de Gobierno del Ejecutivo de Arce, Eduardo del Castillo, y que en esa operación su auto recibió 14 impactos de bala.

Dos semanas antes, Morales denunció en sus redes sociales que estaba en marcha un operativo instruido por Estados Unidos para su captura o asesinato.

En ese mensaje, precisó que, además, participaría la Agencia Antinarcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) e identificó a cuatro jefes militares, que estarían “al mando de marines norteamericanos y agentes de la DEA paraguayos, a quienes no les importa masacrar a hermanos y hermanas que residen en el Trópico”.