Sancionan a tres personas por malversación en Santiago de Cuba



La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó a cuatro ciudadanos implicados en hechos de corrupción administrativa vinculados a la malversación de recursos financieros, tras la celebración del juicio oral y público correspondiente a la causa 19 de 2026.

Según la nota oficial emitida por el órgano judicial, Amarilis Téllez Torres y Julio César Palacios Peralta, quienes se desempeñaban como contadora C y jefe del Grupo Contable Financiero, respectivamente, de una Unidad Empresarial de Base perteneciente a la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba, fueron condenados a 15 y 14 años de privación de libertad. Junto a ellos, María Luisa Creme Quiroga, económica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez, recibió una sanción de 10 años de privación de libertad.

El tribunal consideró probado que, tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos a la entidad estatal, los acusados, de común acuerdo, realizaron cuatro transferencias fraudulentas por un monto total de 5 millones 175 mil 504 pesos con 22 centavos hacia la cuenta personal de Creme Quiroga. Posteriormente, se distribuyeron entre ellos 3 millones 986 mil 504 pesos con 22 centavos.

Como parte de la cadena delictiva, Creme Quiroga utilizó una parte del dinero sustraído para adquirir 2 mil dólares estadounidenses al ciudadano Kenly Hierrezuelo Téllez, por un valor de 1 millón 195 mil 434 pesos con 66 centavos, quien fue sancionado a una multa de 600 cuotas de 40 pesos cada una por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

Los hechos fueron calificados como delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, con un marco sancionador de ocho a 20 años de privación de libertad, así como tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

Como sanciones accesorias, el tribunal impuso a los tres principales acusados la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del territorio nacional y, en el caso de Téllez Torres y Palacios Peralta, la inhabilitación para el ejercicio de cargos o profesiones vinculadas a la actividad económica. Asimismo, deberán resarcir a la entidad afectada con el total del dinero defraudado.

De acuerdo con el comunicado del Tribunal Provincial Popular, durante el proceso judicial se respetaron las garantías del debido proceso, conforme a la Constitución de la República de Cuba y la legislación vigente. Tanto los sancionados como la Fiscalía pueden interponer los recursos legales correspondientes contra la sentencia.