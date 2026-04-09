jueves 09 abril 2026
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Almodóvar y Sorogoyen concursarán en Festival de Cannes

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Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, dos realizadores multipremiados, concursarán en el Festival de Cannes este año, donde también estará otra película española de Javier Calvo y Javier Ambrosi.

La noticia fue celebrada hoy por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y también por el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, quienes felicitaron a Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis, como se le conocer a los noveles directores.

Es «un orgullo» como ministro «ver hasta qué punto nuestro cine español en este momento está a un nivel extraordinario», destacó Urtasun en un acto en Sigüenza (Guadalajara).Por primea vez en la historia, tres filmes españoles competirán en la sección oficial de la prestigiosa cita de Cannes.

Almodóvar, ganador de dos Oscar, un León de Oro y varios Goya, disputará la Palma de Oro en Cannes con su último largometraje, Amarga Navidad (Aitana Sánchez-Gijón), en tanto Sorogoyen, con un César, numerosos Goya y un Platino, lo hará con El ser querido (Javier Bardem).

La bola negra es la propuesta de Javier Calvo y Javier Ambrossi, con apariciones fugaces de Penélope Cruz y Glenn Close, en la urbe de la Costa Azul francesa del 12 al 23 de mayo.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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