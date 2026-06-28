domingo 28 junio 2026
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Destaca Morales Ojeda dinámica del XXII Congreso de la CTC

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Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó en su perfil de Facebook que “en momentos trascendentales para la Patria, el proletariado cubano toma la palabra en el XXII Congreso de la CTC”, al referirse a la dinámica del evento de los trabajadores de Cuba 

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    Realizado mediante videoconferencia con las quince provincias, el cónclave obrero fue presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, bajo el lema “Por Cuba juntos creamos”, en sesiones que, según Morales Ojeda, “se han calificado de ajustadas, austeras y racionales, en reflejo de las circunstancias actuales”.

   En la presentación del informe central se enfatizó la defensa de la Patria desde cualquier trinchera, y se insistió en perfeccionar la ubicación y preparación de cada colectivo laboral, precisó.

   Morales Ojeda acotó que “otro de los temas que marca el pulso del Congreso es el deterioro salarial debido al proceso inflacionario, así como la democracia sindical y la participación efectiva de los trabajadores en las decisiones”.

   Precisó además que “se evalúa a fondo la situación de quienes, por el recrudecimiento del bloqueo y las dificultades energéticas, han debido reorientarse laboralmente”.

   El dirigente señaló que “también se evalúa de forma crítica la atención a las formas de gestión no estatal y demanda prestar especial cuidado a sectores como transporte, comercio, construcción, industrias y comunicaciones, donde más del 50 por ciento de los trabajadores pertenecen a ese ámbito”.

   Morales Ojeda subrayó que “se ha debatido con transparencia y compromiso el papel activo del movimiento obrero en las transformaciones aprobadas para fortalecer la economía y generar resultados que nos permitan avanzar y superar el difícil momento que atraviesa el país”.

   Para esta jornada se previó la elección y presentación del nuevo secretariado nacional de la CTC, encargado de conducir y acompañar a sus afiliados en la etapa de perfeccionamiento del modelo socioeconómico.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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