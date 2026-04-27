Gobierno argentino encara nuevas protestas y el reto de la corrupción

El presidente Javier Milei y su equipo de gobierno enfrentan hoy nuevas protestas contra los efectos de sus políticas, mientras intentan anular los daños del más reciente escándalo de corrupción que envuelve a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei adelantó que acompañará, junto a su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, a Adorni al Congreso el miércoles cuando presentará su primer informe de gestión gubernamental para brindarle apoyo ante la acusación de enriquecimiento ilícito que lo agobia.

Observadores políticos describen el momento como clave para la administración libertaria, en particular para el ministro coordinador en un intento por quebrar la inacción cuando está bajo investigación de la justicia.

Ya los diputados le pasaron dos mil 200 preguntas. Existe expectativa sobre qué y cómo responderá.Adorni enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Investigan su patrimonio, la compra y refacción de una propiedad y el uso de vuelos privados. Su causa, además de los nefastos efectos de las políticas económicas, han dañado seriamente la imagen del gobierno.

Pese a las advertencias de sus aliados, entre estos del jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien alertó que la exposición puede convertirse en un “show innecesario”, el equipo mileista se muestra optimistas y confía en que todo será esclarecido.

Mientras, este lunes será otro día de paros y protestas. Bancarios, universitarios y organizaciones sociales realizan manifestaciones, cese de actividades y cortes de calles en rechazo a las políticas del ejecutivo libertario.

La Asociación Bancaria realiza un paro por 24 horas este lunes para rechazar al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ante la falta de diálogo con autoridades nacionales y las «intimidaciones y amenazas» de la cúpula de la entidad monetaria nacional, según denunció el gremio en un comunicado.

Los docentes universitarios, a su vez, vuelven a protestar en reclamo por el financiamiento a las universidades públicas con un paro nacional este lunes y planifican una marcha federal en todo el país para el 12 de mayo con el lema “Milei NO sos Rey, cumplí la ley”.

Al unísono, organizaciones sociales y políticas continuarán esta semana protestas diversas, con cortes en puntos estratégicos de conexión entre la capital y la provincia de Buenos Aires, en rechazo a la eliminación del programa “Volver al Trabajo” y para exigirle al gobierno la reimplementación de ese plan.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avivó más la efervescencia popular cuando anunció una profunda reestructuración del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) que causará el despido del 85 por ciento del personal especializado, lo que ha suscitado fuertes denuncias y protestas por el gremio del sector.

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la movilización del jueves 30 por el Día del Trabajador, y sostuvo: que “son el bastión de resistencia» a la gestión del presidente Milei.