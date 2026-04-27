lunes 27 abril 2026
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Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios comprometidos con el «1 de Mayo» (+Fotos)

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Bárbara Aroche Cuadro
Periodista

En vísperas del Dia del proletariado mundial las santiagueras y santiagueros se dan cita y respaldan las actividades que se realizan en saludo a la efeméride al tiempo que firman por la patria, por la paz y contra el bloqueo.

En el emblemático Parque Serrano de Santiago de Cuba, trabajadores del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios se dieron cita para responder al Llamamiento por el Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial.

Durante el acto, se estimuló a las secciones sindicales que cumplieron con el aporte a la patria y a otro grupo por su responsabilidad con la cuota sindical, en saludo a la efeméride.

La ocasión fue propicia además para que los presentes se sumaran al movimiento mi firma por la patria , iniciativa promovida por la sociedad civil cubana.

Los trabajadores del Comercio y la Gastronomía en Santiago de Cuba patentizaron una vez mas su compromiso con la Revolución.

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Comentarios
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