Cuba alerta sobre necesidad de nuevo Orden Económico Internacional

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó hoy sobre la necesidad de un nuevo Orden Económico Internacional.

«De acuerdo con Oxfam los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan, en conjunto, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, unos 4 mil millones de personas»,expresó en su post en la red social X.

Asimismo resaltó que resulta imperativo un nuevo Orden Económico Internacional opuesto a la concentración de las riquezas, la exclusión, la explotación, el endeudamiento esclavizador y el estímulo a patrones de producción y consumo irracionales e insostenibles para el planeta.

«Sólo será posible con la unidad, el trabajo y la cooperación de los países del Sur Global», agregó Rodríguez.