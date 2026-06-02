martes 02 junio 2026
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Cuba alerta sobre necesidad de nuevo Orden Económico Internacional

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó hoy sobre la necesidad de un nuevo Orden Económico Internacional.

«De acuerdo con Oxfam los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan, en conjunto, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, unos 4 mil millones de personas»,expresó en su post en la red social X.

Asimismo resaltó que resulta imperativo un nuevo Orden Económico Internacional opuesto a la concentración de las riquezas, la exclusión, la explotación, el endeudamiento esclavizador y el estímulo a patrones de producción y consumo irracionales e insostenibles para el planeta.

«Sólo será posible con la unidad, el trabajo y la cooperación de los países del Sur Global», agregó Rodríguez.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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