lunes 27 abril 2026
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Rusia actuará en favor de Irán y por la paz en el Medio Oriente

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Rusia hará todo lo que responda a los intereses de Irán y de los otros países del Medio Oriente para acelerar la paz en la región, declaró hoy el presidente Vladimir Putin.

«Por nuestra parte, haremos todo lo que responda a sus intereses, y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz se alcance lo antes posible», aseguró el mandatario en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Putin también confirmó la recepción la semana pasada de un mensaje del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí.

«Quiero pedir que le transmita mis más sinceras palabras de agradecimiento y confirmar que Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar con nuestras relaciones estratégicas. Por favor, transmítale al líder supremo mis palabras de agradecimiento por ese mensaje y mis deseos de todo lo mejor, salud y éxitos», añadió.

La víspera, el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, adelantó que Araghchi preveía debatir en la reunión con el presidente ruso el estado actual de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y las condiciones para el alto el fuego, así como informar a las autoridades rusas sobre el avance del diálogo con Washington.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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