martes 07 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fábrica de Arte Cubano de plácemes con música, teatro y danza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Fábrica de Arte Cubano (FAC), escenario por excelencia para diversas expresiones artísticas, invita hoy a disfrutar de un recital de música clásica a cargo de Ensemble Vocal Luna, en la Nave 3 de la institución capitalina.

El formato, dirigido por Maribel Nodarse e integrado por artistas de elevado nivel académico, es el primer coro femenino profesional de Cuba.

Fundada en 2002, la agrupación defiende la música sacra y antigua, así como géneros populares y contemporáneos, ello con “un enfoque especial en la obra de compositoras cubanas e internacionales”, destaca la página web de FAC.

Destinado a los admiradores de la danza, Nave 3 acogerá luego de la presentación musical el espectáculo Vals Indomable, interpretado por la compañía Malpaso y con coreografía de Aszure Barton.

La música es de Balanescu Quartet, Michael Nyman y Nils Frahm, mientras que el diseño de vestuario lo asume Fritz Masten.Esta pieza se complementa con la actuación del Cuarteto de Cuerdas Alma y Adriana López-Gavilán.

Las artes escénicas tomarán el escenario de FAC este sábado para presentar Decamerón, también en Nave 3.

Al estilo de la obra maestra de Giovanni Boccaccio, “un grupo de jóvenes pospandémicos se refugia en su beca universitaria.

Lejos de la peste, pero marcados por la nueva realidad, no pierden tiempo para relatar sus más picantes e ingeniosas travesuras”.

Destacadas
El cubano que fundó la ciencia de mirarnos
La marcha invencible: Pasos de la Caravana que cambiaron Cuba para siempre
El ISA de Santiago de Cuba se integra al Proyecto Simposio Radial Maceísta
Convoca Díaz-Canel a mantener espíritu del XI Pleno del PCC
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios