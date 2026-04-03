Fábrica de Arte Cubano de plácemes con música, teatro y danza

La Fábrica de Arte Cubano (FAC), escenario por excelencia para diversas expresiones artísticas, invita hoy a disfrutar de un recital de música clásica a cargo de Ensemble Vocal Luna, en la Nave 3 de la institución capitalina.

El formato, dirigido por Maribel Nodarse e integrado por artistas de elevado nivel académico, es el primer coro femenino profesional de Cuba.

Fundada en 2002, la agrupación defiende la música sacra y antigua, así como géneros populares y contemporáneos, ello con “un enfoque especial en la obra de compositoras cubanas e internacionales”, destaca la página web de FAC.

Destinado a los admiradores de la danza, Nave 3 acogerá luego de la presentación musical el espectáculo Vals Indomable, interpretado por la compañía Malpaso y con coreografía de Aszure Barton.

La música es de Balanescu Quartet, Michael Nyman y Nils Frahm, mientras que el diseño de vestuario lo asume Fritz Masten.Esta pieza se complementa con la actuación del Cuarteto de Cuerdas Alma y Adriana López-Gavilán.

Las artes escénicas tomarán el escenario de FAC este sábado para presentar Decamerón, también en Nave 3.

Al estilo de la obra maestra de Giovanni Boccaccio, “un grupo de jóvenes pospandémicos se refugia en su beca universitaria.

Lejos de la peste, pero marcados por la nueva realidad, no pierden tiempo para relatar sus más picantes e ingeniosas travesuras”.