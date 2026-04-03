La promesa de Fidel a la niñez y la juventud cubanas

El 3 de abril pero de 1976, en el acto central por los aniversarios XIV de la Unión de Jóvenes Comunistas y XV de la Unión de Pioneros de Cuba, la voz del Comandante Fidel Castro Ruz no solo celebraba años de organización juvenil, sino que trazaba un compromiso profundo.

Ante miles de muchachos y pioneros, el mandatario pronunció palabras que sonaron como una certeza:

“La Revolución, a medida que desarrolle sus recursos materiales y su economía, seguirá haciendo el máximo esfuerzo para brindarles a nuestra niñez y a nuestra juventud todo lo que sea preciso para su bienestar y su felicidad.”

No era un ofrecimiento vacío. En medio de dificultades materiales y bloqueos, aquella declaración se erigía como una brújula ética:

El futuro de una nación se mide por lo que es capaz de ofrecer a sus niños y jóvenes. La frase, dicha con la solemnidad de quien sabe que el tiempo juega en contra de las promesas, intentaba plantar una esperanza tangible.

Hoy, aquel discurso resuena como un eco de lo que pudo ser y de lo que aún se intenta construir: una Revolución que, incluso en la escasez, no olvida que la mayor riqueza de una isla son sus mujeres y hombres del mañana.