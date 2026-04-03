martes 07 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La promesa de Fidel a la niñez y la juventud cubanas

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

El 3 de abril pero de 1976, en el acto central por los aniversarios XIV de la Unión de Jóvenes Comunistas y XV de la Unión de Pioneros de Cuba, la voz del Comandante Fidel Castro Ruz no solo celebraba años de organización juvenil, sino que trazaba un compromiso profundo.

Ante miles de muchachos y pioneros, el mandatario pronunció palabras que sonaron como una certeza:

“La Revolución, a medida que desarrolle sus recursos materiales y su economía, seguirá haciendo el máximo esfuerzo para brindarles a nuestra niñez y a nuestra juventud todo lo que sea preciso para su bienestar y su felicidad.”

No era un ofrecimiento vacío. En medio de dificultades materiales y bloqueos, aquella declaración se erigía como una brújula ética:

El futuro de una nación se mide por lo que es capaz de ofrecer a sus niños y jóvenes. La frase, dicha con la solemnidad de quien sabe que el tiempo juega en contra de las promesas, intentaba plantar una esperanza tangible.

Hoy, aquel discurso resuena como un eco de lo que pudo ser y de lo que aún se intenta construir: una Revolución que, incluso en la escasez, no olvida que la mayor riqueza de una isla son sus mujeres y hombres del mañana.

Destacadas
El cubano que fundó la ciencia de mirarnos
La marcha invencible: Pasos de la Caravana que cambiaron Cuba para siempre
El ISA de Santiago de Cuba se integra al Proyecto Simposio Radial Maceísta
Convoca Díaz-Canel a mantener espíritu del XI Pleno del PCC
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios