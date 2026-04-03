Salud mental de niños y adolescentes, prioridad para Villa Clara

A pesar del recrudecimiento del bloqueo económico y las dificultades energéticas derivadas de esa política de los Estados Unidos contra Cuba, el servicio de salud mental del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda de Villa Clara garantiza la atención ininterrumpida a niños y adolescentes, con la vida y el bienestar como prioridad absoluta.

La doctora Addys Pérez Fernández, jefa del servicio, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que ninguna limitación ha logrado detener el accionar de la institución, pues independientemente de la problemática energética, cuentan con un grupo electrógeno que asegura la vitalidad para la prestación de servicios.

Agregó que desde el Partido y el Gobierno en esta central geografía se ha dado el apoyo requerido para proteger la estabilidad en las consultas, al tiempo que “se realizan gestiones para contar con paneles solares, pero hasta el momento no ha sido necesario redistribuir el servicio porque hemos podido mantenerlo”.

En tanto, la doctora Aimé Fornier Orizondo señaló que el déficit de medicamentos constituye un reto, aunque no un obstáculo insuperable; “se ha logrado ubicar los antipsicóticos necesarios para pacientes graves, como el caso de un adolescente con estupor catatónico que pudimos rescatar”.

Una madre de una adolescente hospitalizada comentó que, a pasar de haber tomado precauciones personales para enfrentar posibles cortes de electricidad, no le ha sido necesario utilizar ninguno de sus implementos porque la corriente en la clínica no le ha faltado en ningún momento, lo que corrobora el interés gubernamental por proteger este servicio.

Además, Pérez Fernández explicó que la consulta de neurodesarrollo y la clínica de adolescentes no se han visto afectadas por las limitaciones; incluso en medio del déficit de combustible, se ha garantizado la asistencia de los trabajadores.

La directiva enfatizó que el principal sostén ha sido el equipo humano que allí labora; “tenemos un personal comprometido, que no ha parado su accionar; la formación de especialistas y profesores auxiliares nos ha permitido mantener la excelencia”.

A pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo, el servicio ha continuado innovando, como ocurre con la estimulación neurosensorial; “el proyecto Medicuba Suiza ha aportado recursos que han mejorado la calidad de vida de niños autistas”, concluyó Pérez Fernández.

El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba ha afectado históricamente el suministro de medicamentos y equipos médicos; sin embargo, el sistema de salud cubano ha desarrollado estrategias de resiliencia que priorizan los servicios esenciales como la salud mental infantojuvenil, evidencia de que ninguna limitación externa detendrá la atención a los más vulnerables.