Expresidenta chilena Michelle Bachelet presenta candidatura en la ONU

La exmandataria de Chile, Michelle Bachelet, presentó hoy ante la ONU su candidatura para ocupar la Secretaría General de esa entidad, con un llamado a renovar la organización y fortalecer el derecho internacional.

Bachelet cuenta con el respaldo de los gobiernos de México y Brasil, que mantuvieron esa posición cuando el presidente de Chile, José Antonio Kast, declinó el apoyo que le había otorgado su predecesor, Gabriel Boric.

“Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí, en este momento de peligro y esperanza”, dijo al iniciar su presentación.

La exgobernante señaló ante las delegaciones presentes que es urgente renovar la confianza en nuestro mundo y las instituciones en las cuales se basa el derecho internacional.

Agregó que hoy día el orden mundial está bajo una presión nunca antes vista y por esto trae su relato, uno entre tantos millones de seres humanos que son afectados cuando fallan las entidades.

En buena medida, afirmó, fue gracias al apoyo internacional que Chile recuperó la democracia tras el golpe de Estado de 1973. “Cuando necesitábamos la esperanza, el mundo nos la ofreció”, dijo Bachelet.

Durante su presentación, precisó que por casi 20 años de vida pública unió la defensa de los derechos humanos con un liderazgo realista y práctico y hoy día la paz y el desarrollo exigen este equilibrio.

Luego de sus palabras, los delegados en la Asamblea General, así como representantes de organismos internacionales, iniciaron una serie de preguntas en torno a los temas mundiales de actualidad.

Michelle Bachelet fue la primera de los cuatro candidatos a la Secretaría General de la ONU en hacer su presentación.Para la sesión de este martes por la tarde está programado el aspirante argentino Rafael Grossi, quien actualmente se desempeña como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El miércoles se presentarán la exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, y a continuación lo hará el expresidente de Senegal, Macky Sall.