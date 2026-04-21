martes 21 abril 2026
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No negociaremos con EEUU bajo amenazas, afirma Teherán

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó hoy que su país no negociará con Estados Unidos bajo amenazas, en medio de crecientes tensiones en torno al proceso de diálogo entre ambas partes.

En un mensaje publicado en la red social X, Ghalibaf acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de intentar transformar las negociaciones en un “acuerdo de rendición”, mediante la imposición de un bloqueo naval y la violación del alto el fuego.

“No negociaremos bajo amenazas y llevamos dos semanas preparándonos para desplegar nuevas tácticas en el campo de batalla”, advirtió el dirigente iraní.

El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, como paso previo a un eventual acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Sin embargo, medios iraníes informaron el lunes que la delegación de Teherán no participará en las conversaciones mientras la Armada estadounidense mantenga el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Pese a ello, fuentes pakistaníes citadas por medios de presa indicaron que la delegación iraní podría asistir a la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, prevista para este martes.

De acuerdo con esas fuentes, representantes iraníes llegarían a Pakistán para participar en el diálogo, en medio de las tensiones persistentes en la estratégica vía marítima.En días recientes, Trump señaló que podría viajar a Islamabad para firmar un eventual acuerdo, al declarar que “si se alcanza un acuerdo allí, podría ir”.

Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, que dejó más de tres mil muertos, antes de que ambas partes anunciaran una tregua temporal con la mediación de Pakistán, en un intento por abrir el camino a una solución negociada.

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