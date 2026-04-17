España cierra filas con Brasil en cumbre bilateral

España y Brasil cierran filas con un enfoque coincidente ante políticas autoritarias, guerras, pobreza y desigualdad, en una cumbre bilateral que celebran hoy aquí.

«Mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas, cerrarlas, reducir la desigualdad y dar respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, como la emergencia climática», argumentó el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al calor de su encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Sin mencionar abiertamente a Estados Unidos, Sánchez destacó las coincidencias de su país y el gigante sudamericano, en los prolegómenos del Global Progressive Mobilisation (GPM), cuya jornada principal será este sábado en Barcelona, con la participación de personalidades de la izquierda internacional.

Al abundar sobre el reforzamiento de los lazos con Brasil, recalcó que defender la paz no es solo la ausencia de la guerra, sino que es una condición que hace posible todo lo demás.

La paz y sus valores están siendo atacados por la ola reaccionaria y de autoritarismo que amenaza la fortaleza de las instituciones, precisó.

Aunque Lula y Sánchez tienen una larga relación y gran sintonía en asuntos de la actualidad internacional, la cita en Barcelona de este viernes sirvió para consolidar los nexos y ampliar la Declaración de Seguimiento de la Asociación Estratégica Renovada Brasil-España-Se trata de una nueva hoja de ruta para la Comisión Permanente Bilateral (CPB) Brasil-España, un texto alcanzado a raíz de la visita de Sánchez al gigante sudamericano en 2024.

La CPB sostuvo su primera reunión en Madrid en 2025, encabezada por los cancilleres, Mauro Vieira (Brasil), y José Manuel Albares (España).

Brasil, primer país latinoamericano con el que España tiene este formato de reuniones, impulsa los intercambios entre Sánchez y Lula da Silva, que ya tuvieron otro capítulo durante la Cumbre sobre Cambio Climático COP30 en la ciudad de Belén a fines de 2025.

Lula y Sánchez estarán en el foro GPM impulsado por el Partido Socialista (PSOE) español, en el también participan otros líderes de izquierda como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el de Colombia, Gustavo Petro; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Uruguay, Yamandú Orsi y el titular del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.