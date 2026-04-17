viernes 17 abril 2026
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Diputados argentinos repudian guerra económica de EEUU contra Cuba

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Prensa Latina
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Los diputados nacionales por la provincia argentina de La Rioja, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Sergio Casas repudiaron el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de seis décadas Estados Unidos mantiene contra Cuba.

En una declaración a la que tuvo acceso Prensa Latina los legisladores riojanos también consideran inadmisible que en pleno siglo XXI «se pretenda disciplinar a un pueblo mediante el hambre, el aislamiento o la amenaza bélica».

Cuba ha demostrado a lo largo de su historia una profunda vocación de paz, solidaridad y cooperación entre los pueblos, aún en condiciones extremadamente adversas, aseguran.

A su vez, denuncian que tal hostilidad económica somete «al hermano pueblo de Cuba a condiciones de extrema asfixia, vulnerando derechos humanos básicos y afectando su desarrollo soberano».

«Este bloqueo, mantenido por Estados Unidos, constituye una política sistemática de hostigamiento que ha sido reiteradamente condenada por la comunidad internacional», recalcan Aguirre, Pedrali y Casas.

En ese contexto -advierten- resultan particularmente graves las recientes declaraciones de Donald Trump, que no solo profundizan la lógica del bloqueo, sino que avanzan en la amenaza de posibles acciones militares contra la Isla.

«Esas expresiones forman parte de una estrategia de presión y desestabilización que pone en riesgo la paz regional y viola los principios fundamentales del derecho internacional», afirman.

«Como representantes del pueblo argentino, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

La historia de nuestra región nos enseña que la intervención, la injerencia y la violencia nunca han sido el camino», aseveran los parlamentarios.

Y recalcan: «Cuba no está sola. América Latina es una región de paz y no admite retrocesos en materia de soberanía y dignidad de sus pueblos».

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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