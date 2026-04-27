Desfile del Primero de Mayo destacará unidad en Santiago de Cuba

A propósito de la jornada por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, Orlando Beltrán Minier, secretario general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Santiago de Cuba, ofreció declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias sobre las características del desfile y las principales proyecciones del movimiento obrero en el territorio.

—¿Qué distinguirá el desfile por el Primero de Mayo en Santiago de Cuba?

Nos hemos propuesto que sea un desfile superior, como digno homenaje a nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario; será una jornada patriótica, de júbilo y celebración, pero también de compromiso con la defensa de la Revolución.

Constituirá un mensaje al mundo de nuestra unidad, de la continuidad del proceso revolucionario y de la firme voluntad de defenderlo.

Se marchará con entusiasmo, con la participación de colectivos laborales identificados con los colores de la bandera nacional, abundante cartelería popular elaborada por los propios trabajadores y la presencia de centros distinguidos con las banderas de Vanguardia Nacional y Proeza Laboral.

La conga santiaguera acompañará los bloques, aportando alegría y sentido de identidad, además será ante todo, un desfile de reafirmación revolucionaria con numerosas imágenes del Comandante en Jefe, en homenaje a su legado.

—¿Qué alcance tendrá la participación popular en la provincia?

Más de 400 mil trabajadores, junto a sus familiares, participarán en actos, concentraciones y desfiles en los nueve municipios; desde el pasado 19 de abril y hasta el 29 se desarrollan actividades en comunidades y centros laborales, con amplia participación popular y respaldo a la Revolución.

El desfile provincial tendrá lugar en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, estando prevista la concentración desde las cuatro de la mañana y comenzará a las siete.

Será uno de los primeros del país. Abrirá el sindicato de la Salud Pública y cerrará el de Civiles de la Defensa.

—¿Qué otras iniciativas han caracterizado la jornada?

Se han realizado donaciones a hogares de ancianos y casas de niños sin cuidado parental, jornadas de trabajo voluntario, acciones de higienización y embellecimiento, así como galas culturales con la participación de artistas aficionados.

Destaca también la Feria Expositiva de El Tivolí, en su edición 50, que integra al movimiento obrero con la cultura y la innovación; el evento Soluciones Cuba permitió mostrar iniciativas surgidas en colectivos laborales y comunidades.

Igualmente significativo resultó el desfile pioneril, que integró a la escuela, la familia y el movimiento obrero, con amplia participación de niños y adolescentes.

—¿Cuáles son los principales desafíos actuales de la organización sindical en la provincia?

Están en correspondencia con el momento histórico que vive el país, entre ellos sobresale la necesidad de incorporar plenamente a los nuevos actores económicos, avanzar en su afiliación y fortalecer el vínculo con la organización sindical.

Es vital el papel de las asambleas de afiliados, en función del programa económico y social para 2026, así como la atención a los planteamientos de los trabajadores.

También debemos potenciar los convenios de los colectivos de trabajo, incrementar la producción, especialmente de alimentos mediante el autoconsumo, y elevar la participación en tareas productivas y de higienización.

Otro reto es fortalecer la comunicación institucional para visibilizar el quehacer sindical, así como intensificar el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades; a ello se suma la necesidad de preparar mejor a los cuadros y dirigentes sindicales.

—¿Qué proyecciones de trabajo se trazan a corto plazo?

Están dirigidas a consolidar la afiliación, la organización y la participación de los trabajadores, fortalecer la política de cuadros, perfeccionar la estrategia comunicacional y contribuir al cumplimiento de los objetivos económicos y sociales del país.

Nos encontramos, además, en el proceso hacia el XXII Congreso de la CTC, con la realización de conferencias provinciales en varios sindicatos, lo cual permitirá evaluar y proyectar el trabajo sindical en correspondencia con las actuales condiciones.

Beltrán Minier subrayó que la jornada por el Primero de Mayo será, en Santiago de Cuba, una expresión de unidad, compromiso y respaldo a la Revolución, así como de denuncia a los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.