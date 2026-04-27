lunes 27 abril 2026
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Realiza Cuba Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica

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La 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica oral bivalente inició hoy en La Habana y se extenderá a todo el país, lo cual representa uno de los logros de la salud pública cubana, pues garantiza que todos los niños estén libres de esa enfermedad.

La doctora Daniuska Hernández Griñán, jefa del Programa Nacional de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Inmuno Prevenibles del Ministerio de Salud Pública, en exclusiva con la ACN, explicó que se vacunará con dos dosis (dos gotas) en las dos etapas a los niños que tengan más de un mes de nacidos y no hayan cumplido los tres años.

También se reactivará con una dosis (una gota) a los niños de nueve años de edad en la segunda etapa.

Precisó que la primera etapa ocurrirá desde hoy y hasta el 2 de mayo, y del 4 al 9 de mayo será la recuperación para aquellos niños que no pudieron vacunarse por alguna razón; mientras que la segunda etapa está prevista del 15 al 20 de junio, e igualmente tendrá días de recuperación del 22 al 27 de junio.

La especialista destacó que en total serán inmunizados 343 mil 296 infantes, lo que constituye un alto esfuerzo pues se trata de una vacuna que debe importarse, y demuestra la importancia que tiene para el país la Salud Pública, y en especial la atención de los menores.

Este proceso coincide con la 24 Semana de Vacunación de las Américas y la 15 Semana Mundial de Inmunización que se realizan bajo el lema: Tú decisión marca la diferencia.

La poliomielitis es una enfermedad grave y potencialmente incapacitante, fue eliminada en Cuba en 1962, luego de una campaña de cuatro meses.

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