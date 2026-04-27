lunes 27 abril 2026
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San Luis alza su voz entre los surcos: “La Patria se Defiende” (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En los Consejos Populares rurales de San Luis, el Día Internacional de los Trabajadores no empieza en la plaza, sino en los caminos de tierra que avanzan hacia ella.

“La Patria se Defiende” no es solo el lema que preside sus desfiles: es la convicción callada que madura cada jornada entre surcos.

Allí, campesinos, combatientes y obreros desfilan con lo más profundo de su identidad a cuestas.

No marchan solos: lo hacen junto a sus hijos, sus nietos, sus compañeros de toda la vida. Las banderas que enarbolan flamean ante un cielo que también ha sido testigo de sacrificios, y cada fotografía de héroe o mártir que sostienen es un nombre que se niega a ser olvido.

El grito de “Abajo el bloqueo” retumba sin artificio, y cada consigna brota desde la certeza de que la Revolución no se hereda, se defiende.

Esos desfiles íntimos y firmes son la antesala de la gran marcha obrera que el propio 1.º de mayo reunirá a cientos de mujeres y hombres de San Luis.

Ellos caminarán con la frente en alto, sabiendo que la paz no es un estado permanente, sino una conquista diaria que se protege con trabajo, unidad y memoria. Porque en San Luis, la fiesta del proletariado se siembra antes de celebrarse.

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