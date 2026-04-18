sábado 18 abril 2026
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Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

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Las fuerzas armadas iraníes anunciaron hoy el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a lo que calificaron como un persistente bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra la nación persa

La medida fue comunicada por el Comando Central Khatam al-Anbiya, responsable de las operaciones militares iraníes, mediante una nota oficial en la que se detallan las razones de la decisión.

Según el texto, Teherán había permitido previamente el tránsito limitado de embarcaciones civiles por la estratégica vía marítima como gesto de buena voluntad, en correspondencia con entendimientos alcanzados durante recientes contactos con Washington.

No obstante, las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos de incumplir sus compromisos, reiterando denuncias sobre la continuidad de acciones de bloqueo contra buques y puertos iraníes.

En ese contexto, el comunicado confirmó que las fuerzas armadas mantendrán un “estricto control” sobre el estrecho de Ormuz hasta que se garantice el libre tránsito hacia y desde los puertos del país.

La decisión se produce en medio de crecientes tensiones en la región. La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que podría no extender el alto el fuego con Irán si no se alcanzan acuerdos, y advirtió que el bloqueo en la zona continúa.

El mandatario estadounidense señaló además la posibilidad de retomar acciones militares, en un escenario marcado por la fragilidad de la tregua vigente.

El alto el fuego, de carácter temporal, comenzó el pasado 8 de abril tras contactos indirectos entre Washington y Teherán, facilitados por Islamabad, sin que se lograra un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Posteriormente, Irán endureció las restricciones a la navegación en el estrecho, mientras Estados Unidos intensificó las medidas de presión sobre el tráfico marítimo vinculado al país persa.

En declaraciones recientes, el canciller iraní, Abbas Araqchi, había anunciado la apertura del estrecho a buques comerciales, en coincidencia con esfuerzos diplomáticos paralelos en la región, lo que contrasta con la decisión anunciada este sábado.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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