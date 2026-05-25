Lula participará en inicio de Foro de Rectores de Brasil y África

Brasilia, 25 may.— El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participará hoy en la apertura del I Foro de Rectores de su país y África, centrado en ampliar la cooperación académica, científica y tecnológica entre ambas partes.

Previsto hasta pasado mañana en el Centro Internacional de Convenciones de eta capital, el encuentro reunirá a representantes de universidades brasileñas y africanas con el propósito de fortalecer los vínculos en educación superior.

También, la cita tiene entre sus propósitos lograr la consolidación de alianzas estratégicas en investigación, innovación y formación profesional.

De acuerdo con informaciones divulgadas por Presidencia y el Ministerio de Educación, la ceremonia inaugural contará con la presencia del titular de esa cartera, Leonardo Barchini, y del canciller, Mauro Vieira.

Además del auspicio de dicha entidad, la iniciativa es promovida por la Cancillería, la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior, la Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales de Educación Superior y el Instituto Guimarães Rosa.

La agenda del foro incluye debates sobre movilidad académica, cooperación científica, intercambio de experiencias universitarias y proyectos conjuntos en áreas fundamentales para el desarrollo común.

El acercamiento entre Brasil y África en materia educacional forma parte de una estrategia más amplia de cooperación Sur-Sur promovida por el Ejecutivo de Lula, que en los últimos años ha defendido el fortalecimiento de relaciones políticas, económicas y culturales con países de dicho contiene.

A juicio de especialistas, la aproximación universitaria puede contribuir a ampliar la producción científica compartida y favorecer soluciones conjuntas a desafíos comunes relacionados con salud pública, seguridad alimentaria, transición energética y cambio climático.

Brasil mantiene vínculos culturales y sociales con África, reforzados por la presencia de una amplia población afrodescendiente e iniciativas diplomáticas impulsadas especialmente durante los gobiernos progresistas.

Lula ha reiterado en diversas ocasiones que su país posee una deuda histórica con el continente africano y que la cooperación debe ir más allá de las relaciones comerciales, mediante la incorporación del intercambio de conocimiento científico y tecnológico.

Este foro ocurre en un contexto de creciente interés por ampliar redes internacionales de investigación y formación académica entre países del Sur Global.

Para representantes del sector universitario, la cita permitirá construir nuevas asociaciones institucionales, ampliar programas destinados al desarrollo estudiantil y docente, y estimular proyectos de innovación orientados a las necesidades sociales y económicas de las naciones participantes.

También, fortalecerá la internacionalización de las universidades brasileñas y africanas, y promoverá espacios permanentes de diálogo entre centros de educación superior.