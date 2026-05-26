Repudian azucareros otra calumnia de la campaña de Estados Unidos

La Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) emitió una enérgica declaración de repudio y condena de la nueva patraña del gobierno de Estados Unidos, esta vez contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Esta infamia imperialista forma parte de su retórica para incrementar y tratar de justificar una agresión armada contra la Revolución y el pueblo de Cuba, denuncia la organización que en 2027 acumulará 100 años de existencia.

“El sector azucarero conoce muy bien desde los albores de la Revolución en 1959 los ataques y agresiones imperiales, pues fuimos víctima directa de crímenes y sabotajes constantes, desde la quema de cañaverales, atentados a ingenios azucareros, suspensión total de la cuota azucarera para privarnos de mercados, obstaculización para adquirir piezas de repuesto y nuevas tecnologías”, precisó el mensaje.

Todo esto, añade, lejos de amedrentarnos ha favorecido nuestra reacción positiva en la búsqueda de soluciones junto al resto de las organizaciones del sector cañero azucarero.

Advierte que hoy se quiere enjuiciar a Raúl por un gobierno que no tiene moral ni jurisdicción para hacerlo, un gobierno que sin ocultarlo realiza asesinatos extrajudiciales en aguas del mar Caribe y del Océano Pacifico contra supuestos narcotraficantes, un gobierno que ha organizado, financiado y alentado el terrorismo a lo largo de 67 años contra el pueblo de Cuba y entre esas acciones criminales están las violaciones sistemáticas entre el 1994 y 1996 por la organización terrorista y subversiva ¨Hermanos al Rescate¨.

Recuerda que Cuba denunció en reiteradas ocasiones la violación de su espacio aéreo y las acciones subversivas de sus aviones y actuó el 24 de febrero de 1996, en pleno y justo derecho en defensa de nuestra soberanía.

“La ATAC reitera el total apoyo a la declaración del Gobierno revolucionario, reconoce a Raúl como su líder, con las cualidades humanas y méritos suficientes para representar la dignidad, firmeza y orgullo de la Patria Socialista que la inmensa mayoría de los cubanos queremos”, refirió.

Y seguirá abrazada a la Revolución Socialista que hemos construido y queremos, de la cual Raúl es su más fiel y alto exponente, queremos la paz para seguir produciendo bienes para la Patria y el pueblo, queremos un futuro de convivencia pacífica con todos los países del mundo, pero estaremos dispuestos a defendernos a cualquier precio si injustamente se nos agrede, alerta finalmente.