Qatar llama a priorizar vía diplomática para evitar escalada regional

Doha, 25 may.— El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, subrayó la necesidad de evitar una escalada en Oriente Medio y defendió las soluciones diplomáticas como la “vía óptima” para enfrentar las crisis regionales, informó hoy el Diwan Amiri qatarí.

La postura fue expresada durante una llamada conjunta sostenida entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes regionales para abordar los avances de las negociaciones entre Washington y Teherán.

En la conversación participaron además el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el mandatario egipcio, Abdel Fattah El-Sisi; el rey Abdullah II de Jordania; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, junto a miembros de la administración estadounidense.

Según el comunicado oficial, el emir Tamim insistió en “la importancia de intensificar la consulta y la coordinación entre las naciones pertinentes” para fortalecer la estabilidad regional e internacional.

Asimismo, destacó que alcanzar soluciones diplomáticas permitiría evitar a la región “las repercusiones de una escalada y su impacto sobre la paz y la seguridad”.

La llamada se produjo después de que Trump anunciara que las negociaciones relacionadas con un eventual acuerdo con Irán habían avanzado en la mayoría de sus disposiciones, a la espera de completar arreglos finales con Teherán y otros países de Oriente Medio.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el entendimiento incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y otros mecanismos orientados a reducir las tensiones regionales.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó que las posiciones de Teherán y Washington se han vuelto “más alineadas”, aunque reconoció que persisten diferencias sobre algunos puntos, entre ellos el uranio enriquecido y los mecanismos de implementación del acuerdo.

Entretanto, Pakistán, que encabeza los esfuerzos de mediación entre ambas partes, informó que se registraron “avances prometedores” hacia un “entendimiento final”.

El ejército pakistaní indicó en un comunicado emitido tras las conversaciones sostenidas en Teherán por el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, que las negociaciones avanzan en un clima positivo y constructivo.

La mediación pakistaní busca consolidar un acuerdo que permita poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y preservar el alto el fuego temporal vigente desde el pasado 8 de abril.