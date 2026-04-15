Colombia alista envío de paneles solares a Cuba, afirmó Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de la red social X que su país se alista para una primera entrega de paneles solares a Cuba

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de la red social X que su país se alista para una primera entrega de paneles solares a Cuba.

También se hizo eco el mandatario de un pronunciamiento del embajador de China en la isla, Hua Xin, quien se refirió a la instalación de sistemas fotovoltaicos donados por el gigante asiático a los policlínicos y otros centros vitales de las provincias cubanas, en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos.

El mensaje del jefe de Estado neogranadino ocurre el mismo día en el que desde la nación sudamericana partió un avión con ayuda solidaria hacia la mayor de las Antillas.La senadora por el Pacto Histórico Gloria Flórez aseguró que la carga, con medicamentos, insumos médicos y alimentos, salió del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

Abundó la congresista que la ayuda fue recolectada gracias a la acción de distintas organizaciones sociales, casas de solidaridad y del gobierno de Colombia.

«El vuelo va a ser fundamental para seguir tejiendo los lazos de hermandad con el pueblo de Cuba», enfatizó Flórez.

Expresó que hoy más que nunca «América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria, después de haber vivido Cuba la situación del huracán del año pasado y las condiciones que atraviesa por las medidas unilaterales que se han reforzado» por parte de Estados Unidos.

«Vamos con todo nuestro corazón a entregar medicamentos y alimentos que pueden mitigar la situación que se vive, pero sobre todo con la solidaridad que es la ternura de los pueblos», afirmó.

El Movimiento de Solidaridad con Cuba, organizaciones políticas y sociales de Colombia, gremios sindicales, entre otros, están involucradas actualmente en una campaña de recolección de donativos de bienes de primera necesidad para hacerlos llegar a la isla.